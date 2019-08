Průzkum: Češi mají nejlepší vztah ke Slovensku, nejhorší k Číně

Češi mají z cizích zemí stabilně nejlepší vztah ke Slovensku a Rakousku, pozitivně je hodnotí 87, respektive 78 procent lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Naopak klesla náklonnost k západním velmocím, jakými jsou Spojené státy, Německo, Francie i Velká Británie. Mezi Čechy jsou však tyto země vnímané stále pozitivněji než Rusko, Ukrajina, Turecko a Čína, které dopadly nejhůře. Spojené státy zaznamenaly podle autorů průzkumu proti roku 2017 největší propad ze všech zkoumaných zemí. Souviset to může s nástupem prezidenta Donalda Trumpa a jeho kroky, míní. Snižující se oblíbenost Velké Británie dává STEM do souvislosti s brexitem.

Po Slovensku a Rakousku vnímají Češi převážně pozitivně Chorvatsko, Nizozemsko, Itálii, Kanadu a země severní Evropy (Švédsko, Norsko, Dánsko). Uprostřed žebříčku sledovaných zemí se umístily Belgie, Maďarsko, Francie, Velká Británie a Slovinsko, které hodnotilo pozitivně přibližně 60 procent lidí. Zhruba polovina Čechů tak smýšlí o Japonsku, Polsku a Německu. Průzkum se uskutečnil od 14. do 30. června a zúčastnilo se ho 1004 lidí.