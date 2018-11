Průzkum: Babiš, nebo i celá vláda mají podle většiny Čechů skončit

Premiér Andrej Babiš (ANO) sám, nebo i s celou vládou by měl kvůli kauze kolem jeho syna podle většiny Čechů skončit. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Median. Pro konec samotného Babiše, nebo celého jeho kabinetu se vyslovilo dohromady 56 procent účastníků průzkumu. Od předsedy hnutí ANO se odklání i část voličů hnutí. Průzkum prováděl Median 13. a 14 listopadu. Zúčastnilo se ho 1015 obyvatel České republiky ve věku 18 a více let. Kvůli kauze by měla podle 29 procent účastníků průzkumu skončit celá vláda a podle dalších 27 procent jen samotný premiér. Pro pokračování Babišovy vlády beze změn se vyslovilo jen 29 procent lidí. Dalších 15 procent neví, jak situaci řešit.