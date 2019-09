Průzkum: Až půlka Čechů by už nestála v obchodech frontu na nic

Až polovina Čechů by v současnosti nestála v obchodech frontu už na nic. V kontrastu se svými vzpomínkami na dobu před rokem 1989 na nekonečné čekání před obchody, si to neumí představit 72 procent Čechů starších šedesáti let. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM/MARK pro hypermarket Globus. Oproti tomu současná mladší generace podle něj stání ve frontách odmítá jen ze 41 procent, stejné procento mladých také připouští, že i když si stání ve frontě neumí představit, mohou se s ním setkat, když budou chtít nějaké atraktivní zboží.

Před rokem 1989 lidé čekávali fronty na potraviny, elektroniku, textil i nábytek, tedy zboží, které bylo špatně dostupné. Zažily je téměř dvě třetiny oslovených respondentů starších 60 let. V průzkumu odpovídala tisícovka lidí ve věku 18 do 30 let, kteří se narodili po sametové revoluci, a také lidé nad 60 let věku, jež tehdejší nákupy zažili.