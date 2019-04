Průzkum: 83 procent lidí míní, že za dluhy dětí by měli zodpovídat rodiče

83 procent lidí si myslí, že by za dluhy dětí do 15 let by měli být zodpovědní jejich rodiče. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro orgnaziaci Člověk v tísni, který má Český rozhlas k dispozici. Pouze 14 procent dotázaných si myslí, že zodpovědnost je na straně dětí. Podle Exekutorské komory je v Česku 3476 exekucí vedených proti nezletilým. Z toho 2200 se týká dětí mladších 15 let. Další desetitisíce mladých lidí si svoje dluhy přinesly z dětství. Typicky vznikají nezaplacenou pokutou za jízdu na černo, nevrácením knihy do knihovny nebo dluhem za mobilní služby.

Skupina poslanců hnutí ANO, ČSSD, Pirátů a KDU-ČSL předložila minulý týden návrh, podle kterého by zodpovědnost za dluhy dětí do 15 let přešla na jejich rodiče. Poslanci připravují taky novelu insolvenčního zákona. Ta by umožnila snazší oddlužení pro lidi, kteří mají dluhy z dětsví. Změny podporuje i Exekutorská komora. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že chystá vládní návrh.