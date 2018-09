Průměrný starobní důchod od ledna vzroste asi o 900 Kč měsíčně

Průměrný starobní důchod se od ledna zvýší asi o 900 korun měsíčně. Pevná část penze, která je pro všechny stejná a nyní činí 2700 korun, se zvedne celkem o 570 korun. Zásluhová procentní výměra, v níž se odrážejí odpracované roky a výdělek, poroste o 3,4 procenta. Nařízení schválila vláda spolu s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který s výdaji na penze počítá. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). O 3,4 procenta mají od ledna růst i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela v červnu 2,4 milionu starobních, 421.900 invalidních a 68.100 pozůstalostních penzí. Nějaký důchod tak úřad posílal 2,9 milionu lidí. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra či obrany.

Sněmovna o prázdninách schválila vládní důchodovou novelu, která mění složení penze. Nově se pevný díl důchodu posiluje a od příštího roku bude odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. Zásluhová část penze se naopak mírně oslabuje. Solidarita systému bude tedy větší než dosud. Víc by si měli přilepšit lidé s nízkým důchodem, ostatním se bude přidávat pomaleji než nyní. Projevit by se to mělo od roku 2020. Jinak novela pravidla valorizace nemění. Dál se přidává o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období.