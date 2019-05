Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí 2019 byl 36.224 Kč

Průměrný plat učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl na 36.224 korun měsíčně. Proti stejnému období loňského roku si pedagogové polepšili zhruba o 3390 Kč, což je přibližně o deset procent. Nepedagogům ve školách vzrostl letos v prvním čtvrtletí plat na 19.359 korun. Meziročně se zvýšil o 1125 Kč, tedy asi o šest procent. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo ministerstvo školství. Průměrná mzda v ČR činila loni 31.885 Kč hrubého měsíčně. Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy učitelů i nepedagogů vzrostou do roku 2021 na 150 procent úrovně z roku 2017. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně 45.000 Kč. Nepedagogičtí zaměstnanci by mohli mít v průměru asi 22.700 Kč. Zástupci školských odborů v posledních měsících upozorňovali, že ředitelé škol učitelům nevyplácejí odměny a nechávají si je na konec roku. Podle odborářů by je učitelé měli dostávat každý měsíc. Podle Plagy ale záleží na rozhodnutí ředitelů, jakým způsobem peníze na odměny rozdělí a vyplatí.