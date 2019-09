Průměrný důchod by měl příští rok vzrůst o 900 korun měsíčně

Průměrný důchod by měl příští rok stoupnout o 900 korun měsíčně, tedy nad zákonnou valorizaci. Rozhodla o tom Sněmovna. Poslanci nepřistoupili na senátní návrh přilepšit starším seniorům. Senátoři chtěli přidat další tisícikorunu měsíčně lidem, kteří jsou v penzi alespoň 25 let. Senátní návrh by podle autorů pomohl hlavně seniorkám, které vychovávaly děti v době socialismu a odcházely dřív do důchodu. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD si seniorky, které pečovaly o děti, zaslouží vyšší penze od prvního dne, ne až po 25 letech. Ministryně kvůli tomu podle svých slov chystá samostatnou novelu zákona. Sněmovnou schválená vládní předloha teď míří k podpisu prezidentovi.