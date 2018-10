Průměrná sazba hypoték v září mírně stoupla na 2,57 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v září stoupla na 2,57 procenta ze srpnových 2,53 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Obava z regulace hypotečních úvěrů, která začala platit od letošního října, přivábila do bank 9153 klientů, což je nejvíce od prosince 2017. Lidé sjednali úvěry za 20,8 miliardy korun. Je to o dvě miliardy korun více než v srpnu a o 3,7 miliardy korun více než loni v září. Objemy jsou nejvyšší od června 2017. Jak uvedl hlavní analytik Fincentra Josef Rajdl, lidé se obávali, že poté, co začne platit zpřísnění poskytování hypoték, které doporučuje ČNB, na hypotéku už nedosáhnou. Od října platí, že dluh žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by zájemce o hypotéku měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. Podle ČNB lze v určitých případech tyto hodnoty překročit, ale takových úvěrů nesmí být více než pět procent.

"Přes navyšování základní úrokové sazby ČNB se banky snažily na zvyšování svých sazeb netlačit a poskytnout co možná nejvýhodnější podmínky těm klientům, kteří ještě na hypotéky dosáhnou a chtějí využít starých podmínek," souhlasil hypoteční specialista ChytryHonza.cz Daniel Horňák. Obchodní ředitel realitní společnosti Bidli Roman Weiser míní, že říjen bude ještě poměrně silným měsícem, ale pak se již dopad opatření ze strany ČNB začne více projevovat.