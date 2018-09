Průměrná sazba hypoték v srpnu mírně stoupla na 2,53 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v srpnu stoupla na 2,53 procenta z červencových 2,50 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. V letošním srpnu bylo sjednáno podobně hypotečních úvěrů jako loni v srpnu, objemy ale v meziročním srovnání vzrostly. Do bank si přišlo pro hypotéku 8475 klientů pro hypotéky za 18,788 miliardy korun. Banky hypotéky většinou zdražují. Letní akce se chýlí ke konci a na podzimní je ještě brzy. Ke zdražování například přistoupila Česká spořitelna, která od pondělí zvedla sazby u všech fixací. Hypotéky s fixací na jeden až pět let zdražily o 0,2 procentního bodu, ostatní o něco méně. Drobné zvýšení průměrných sazeb hypoték je očekávané, protože tržní sazby stále rostou, uvedl ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.

Zájem o nemovitosti proti červenci vzrostl, což je podle obchodního ředitele společnosti Bidli Romana Weisera důsledek jak větší vlny červencových dovolených, tak chystaných zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, které nastane 1. října. "V září bude situace na trhu kulminovat. Situace je však stále stejná v tom, že na trhu je výrazný nedostatek nemovitostí, což nahrává, byť již mírnějšímu, růstu cen," podotkl Weiser. ČNB od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.