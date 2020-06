Průměrná mzda v Česku v 1. čtvrtletí vzrostla na 34.077 korun, mzdy v ČR rostou rychleji než v EU

Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o pět procent na 34.077 korun. Zaměstnanci tak dostávali v hrubém průměrně o 1610 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 1,4 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Mzdy v Česku dlouhodobě rostou rychleji než v Evropské unii. Česká republika byla v roce 2019 se mzdami na 43 procentech celkového průměru EU, zatímco v roce 2014 to bylo jen 35 procent. Oznámil to ředitel odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu práce Dalibor Holý. Při srovnání domácích mezd s unijním průměrem je patrný pouze jediný obor, kde české mzdy rostly pomaleji, a to je těžba a dobývání. Tam se hodinové mzdy v letech 2010 až 2019 zvýšily reálně v EU o 14 procent, ale v Česku jen o deset procent. "Nejvíce si polepšilo české školství, kde se mzdy za devět let reálně zvýšily o 37 procent, zatímco ty celoevropské jen o necelá dvě procenta, tedy jen lehce nad úroveň růstu cen. Výrazně rychlejší tempa růstu ve srovnání s průměrem EU byla také v kultuře, zdravotnictví a v ubytování, stravování a pohostinství," uvedl Holý.