Průměrná mzda v Česku stoupla na rekordních 31.851 Kč

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí na 31.851 korun. Nikdy předtím nebyla výš. Lidé na výplatních páskách měli o 8,6 procenta více než před rokem. Vzhledem k 2,3procentnímu růstu cen jim mzdy reálně stouply o 6,2 procenta. Výrazně rostly výdělky v oborech, kde dominuje stát - v kultuře, školství a zdravotnictví. Průměrná mzda roste v Česku v meziročním srovnání nepřetržitě od začátku roku 2014, hlavně díky dobrému vývoji ekonomiky a tlaku na růst mezd v důsledku nedostatku lidí na trhu práce. Obecně však platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd vzrostl o 9,4 procenta na 27.236 korun. Polovina lidí tedy bere méně než tuto částku, polovina více. Podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského je růst mediánu nejrychlejší od roku 2008. V praxi to znamená, že zaměstnancům s nižšími příjmy rostou mzdy rychleji než těm s vyššími.

"Mzdy v ČR ve druhém letošním čtvrtletí překonaly očekávání trhu. Do konce letošního roku bude ale tento rekord opět překonán. V posledním letošním čtvrtletí by průměrná měsíční mzda měla přesáhnout úroveň 34 tisíc korun," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Lukáš Kovanda. Podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera mzdy příští rok porostou o šest až sedm procent. Nejvyšší průměrná mzda je tradičně v Praze, kde ve druhém čtvrtletí dosáhla 39.688 korun. Představuje to meziroční přírůstek o 6,9 procenta, který je ale nejnižší ze všech regionů v ČR.