Provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou budou muset pojistit posádku

Provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou budou muset pojišťovat členy své posádky. Pojištění by mělo námořníky ochránit například před případným nevyplacením mezd. Předpokládá to novela zákona o námořní plavbě, kterou schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Novela přejímá požadavky evropské směrnice, které mají zlepšit systém ochrany námořníků. Pojištění bude povinné na pokrytí dlužné mzdy, jeho výše by na jednoho člena posádky měla dosahovat celkem čtyř mezd. Dále by pojištění mělo pokrýt zajištění sociálních podmínek posádky, které jsou nezbytné pro přežití na palubě lodi. Novale zákona také zakazuje provoz lodí s jaderným pohonem pod českou vlajkou nebo stanovuje omezení pro staří lodi, kdy může být ještě zapsána do námořního rejstříku. Nesmí být starší než deset let. V současnosti omezení podle stáří lodi není.

Pod českou vlajkou je nyní zhruba 10 tisíc jachet.