Proti domácímu násilí může pomoci aplikace v mobilu, bude zdarma

Proti domácímu násilí může pomoci nová aplikace v mobilním telefonu s názvem Bright Sky. Její česká verze bude zdarma ke stažení do několika týdnů. Obětem pomůže vyhodnotit jejich situaci, nabídne rady a kontakty, bezpečné uložení snímků i spojení na policii. Digitální stopu nebude možné vysledovat. Novinářům aplikaci představil její spoluautor John Liversidge a zástupci policie, neziskové organizace Rosa a mobilního operátora. Česká verze by měla být k dispozici nejpozději na začátku prosince. Pomůže vyhodnotit situaci v rychlém dotazníku s 12 otázkami, podle toho doporučí postup. Oběť si může ukládat do deníku také údaje o případných incidentech, snímky, nahrávky a videa. V mobilu se ale neuchovávají a budou na utajeném úložišti. Bude je možné znovu najít i po případném smazání aplikace. Pomoc se dá vyhledat podle polohy, adresy i směrovacího čísla. Nechybí seznam forem násilí i mýtů o nich.

"Mnoho klientek k nám přichází a říká, že k nám asi nepatří, když je jejich partner jednou před půl rokem škrtil a dal jim pár facek. Je těžké přiznat si, že to, co zažívám, je násilí ve vztahu. Odkládání pomoci zvyšuje riziko eskalace násilí. Ohrožené osoby ale mají právo žít bez něj," uvedla vedoucí poradenského centra Rosa Branislava Marvánová Vargová. Policisté podle šéfa pořádkové policie Martina Hrinka ročně řeší 6000 až 7000 případů domácího násilí. Vykázání z bytu je každý rok kolem 1300. "Nejsou to jen muži, i když ti tvoří 95 procent vykázaných. Zbývajících pět procent jsou ženy. Násilí se objevuje nejen mezi partnery. Je to i dlouhodobý útlak rodičů," uvedl Hrinko. Často jsou u výpadů i děti a stávají se jejich terčem.