Proti Babišovi a Benešové protestovali v Praze a Brně tisíce lidí

Přes nepříznivé počasí se v Praze sešly tisíce lidí k protestu proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a plánované změně v čele ministerstva spravedlnosti. Stovky jich vyšly z Hradčanského náměstí, cestou přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde navázala hodinová demonstrace, jich znatelně přibylo. Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek v pochodu šly 4000 lidí. Babišovi odpůrci se obávají toho, že Česko bude, co do útoků na nezávislost justice, následovat Polsko a Maďarsko. Za nezávislou justici se demonstruje také v dalších městech v zemi. Nejméně 3500 lidí se podle odhadu zpravodajů ČTK shromáždilo v Brně.