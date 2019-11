Protesty budou pokračovat, pokud Babiš nevyhoví Milionu chvilek

Premiér Andrej Babiš má podle pořadatelů dnešní demonstrace na Letné odstoupit do 31. prosince, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se holdingu Agrofrert. Jinak Milion chvilek v lednu svolá nové protesty, uvedl na demonstraci mluvčí spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Budou podle něj daleko "kreativnější" a dají o situaci v Česku vědět v zahraničí. Na Letné se podle Mináře sešlo minimálně stejně lidí jako na červnové demonstraci. Tehdy tam proti premiérovi demonstroval čtvrtmilion lidí. Podle policie se na Letné sešlo dosud 200.000 lidí. Minář opět vyzval Babiše, aby veřejně vysvětlil svůj střet zájmů a kritizoval ho za to, že nechce do přímého střetu na veřejnosti. Spolek podle něj bude žádat odchod Babiše i v případě, že jeho střet zájmů poškodí Česko v zahraničí, například omezením evropských dotací. Chce také spolehlivou justici, svobodná média a vyřešení střetu zájmů.

Ekonomická změna automaticky neznamená, že se stáváme lepšími, převažuje pragmatismus "co za co", řekl na demonstraci někdejší disident Václav Malý. Společnost ale podle kněze chce být lepší a může toho dosáhnout, pokud bude otevřená. Podle bývalé disidentky Dany Němcové je nutné, aby lidé rozhodovali odpovědně a naučili se se svobodou žít. "Nesmíme si nechat vnutit nějakou demagogii, pojetí státu jako podniku, obnovení cenzury, omezení sdělovacích prostředků, ukradení veřejného prostoru. Dbejme každý na to, abychom společně odpovědně rozhodovali, abychom se naučili žít se svobodou a abychom za svým názorem byli ochotni stát," řekla účastníkům demonstrace Němcová.

Babiš dnes ČTK zopakoval, že na současnou situaci bude reagovat v nedělním projevu k 30. výročí sametové revoluce v Národním muzeu. "Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor a nikdo je přitom neperzekuuje a nenapadá. A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, kde si můžeme svobodně zvolit své zástupce," připomenul, že jeho hnutí ANO má podle průzkumů podporu třetiny voličů.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle svých kritiků se ale od holdingu Agrofert, který dříve vlastnil, neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.