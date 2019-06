Protest proti Babišovi zaplnil Letenskou pláň

Demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice zaplnila pláň na pražské Letné. Další tisíce lidí i dlouho po jejím zahájení stále přicházely. Protest značně omezil dopravu v oblasti. Sektory vymezené pro účastníky protestu bylyzcela zaplněné, lidé postávají i na travnatých plochách až k bývalému pomníku Stalina. Podle organizátorů ze spolku Milion chvilek přišlo na úvod demonstrace zhruba 250.000 lidí. Odhad potvrdila telekomunikační společnost T-Mobile, která na základě dat ze své sítě uvedla, že na Letné se sešlo víc než 258.000 lidí. Demonstrace skončila po necelých třech hodinách. Na další ze série protestů, která začala na konci dubna, lidé přijeli z celé republiky i ze zahraničí.

Na demonstraci vystoupili mimo jiné spisovatel Jiří Padevět či herec Martin Myšička s proslovem napsaným bývalým premiérem Petrem Pithartem. Někdejší předseda Senátu se ze zdravotních důvodů omluvil a ve svém textu varoval před přeměnou demokracie liberální na pouze volební. Organizátoři odmítli, že by se mohla pořádající iniciativa Milion chvilek stát politickou stranou, k čemuž ji vyzýval premiér Babiš. "V nadstranickosti je síla těchto protestů," řekl za organizátory místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll. Z pódia zazněl rovněž vzkaz z Hongkongu, kde se již několik týdnů demonstruje proti kontroverznímu návrhu zákonu o vydávání podezřelých do pevninské Číny. Další velká demonstrace na Letné je v plánu na 16. listopadu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Napsal to v textové zprávě, kterou ČTK poskytl úřad vlády. Babiš ocenil, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory. O některých si však podle něj může normální člověk myslet své. Na demonstraci vyrazil na pražskou Letnou například předseda Pirátů Ivan Bartoš. Protestující zdraví na sociálních sítích i politici dalších opozičních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN).

Mohutná demonstrace na pražské Letenské pláni se dostala do zpravodajského servisu všech světových tiskových agentur i předních informačních serverů. Média upozorňují na mimořádný rozsah protestu, největšího od roku 1989, a informují o kauzách premiéra Andreje Babiše, které přivedly na pražské prostranství statisíce lidí. O demonstraci v Praze informují všechna přední slovenská média. Agentura Reuters napsala, že letenský protest je kulminací série demonstrací proti Babišovi a stejně jako všechny minulé se odehrává pokojně. Informace o pražské demonstraci se objevila na informačních serverech San Franciska, Houstonu, Daytonu, Saint Louis a dalších amerických měst. Německá stanice Deutsche Welle stejně jako další média upozornila, že protest se koná jen několik dní před parlamentním hlasováním o nedůvěře Babišově vládě. Zahraniční média shodně upozorňují na mimořádný počet lidí, kteří se v Praze shromáždili. Agentura AFP označila protest na Letné za "impozantní". "Od protestů v roce 1989 Praha nic takového neviděla," uvedl list The New York Times.