Prostory Národního muzea je nově možné si prohlédnout na internetu

Prostory zrekonstruované historické budovy Národního muzea si lze nově prohlédnout prostřednictvím služby Street View v internetových mapách Google. Uživatelé se přitom podívají i do míst, která jsou pro veřejnost nepřístupná, mohou se projít pod známým plejtvákem nebo si v detailu prohlédnout busty a sochy Panteonu Národního muzea. Uvedli to zástupci společnosti Google. Google pro Street View nasnímal atrium, hlavní vstup, schodiště, nepřístupné 2. patro, Panteon a kupoli. Některé části budovy Národního muzea byly pro technologii Street View nasnímány v noci, virtuální návštěvníci tak uvidí i to, jak vypadá Národní muzeum po soumraku.

V Česku jsou takto virtuálně zpřístupněny mimo jiné všechny české památky UNESCO, řada hradů a zámků i přírodních krás, ale i trasa Jizerské 50, dnes již zrekonstruovaný byt Jaroslava Foglara v původním stavu nebo Muzeum Járy Cimrmana v Jizerských horách. Mezi nejnavštěvovanější místa na Street View v České republice patří zahrady Pražského hradu, město Český Krumlov nebo centrum Prahy.