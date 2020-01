Prokop se po problémech na Dakaru propadl, Loprais je čtvrtý

Automobilový jezdec Martin Prokop vypadl po technických problémech v 5. etapě Rallye Dakar z elitní desítky. Se spolujezdcem Viktorem Chytkou museli na trati měnit poloosu, navíc jim vůz Ford Raptor hořel. Nakonec ztratili 71 minut na nejrychlejšího Carlose Sainze ze Španělska, který si upevnil vedení. V průběžném pořadí klesli z devátého na 14. místo.

Mezi kamiony se dařilo Aleši Lopraisovi, který zajel pátý čas a posunul se na čtvrté místo před krajana Martina Macíka. "Byla to výživná etapa. Ze začátku byly kamenité pasáže, pak přišlo dlouhé písečné pole. Podařilo se nám dotahovat ostatní, ale pak se nám trošku unavily zadní tlumiče, takže jsme do cíle přijeli jako rozevlátá loď," řekl Loprais, jehož Praga měla v závěru navíc problém s výkonem. Macík byl devátý a celkově je pátý. I on měl technické problémy, posádka Iveca měnila ohnutou spojovací tyč na přední nápravě. Ztratila tím asi 30 minut. V elitní desítce se udržel i Martin Šoltys, který je devátý. V čele je nově Rus Andrej Karginov.

Motocyklistům i nadále vévodí Američan Ricky Brabec. V etapě byl nejrychlejší obhájce prvenství Toby Price z Austrálie, který se posunul na průběžně druhé místo. Nejlepším z Čechů byl Martin Michek na 22. místě. Mezi čtyřkolkami se na 10. místě drží Zdeněk Tůma, který opět bojoval s defektem zadní pneumatiky. Mezi buggynami dojel v etapě patnáctý Josef Macháček.