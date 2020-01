Prokop se na Rallye Dakar posunul do první desítky

Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul do elitní desítky. S vozem Ford Raptor obsadil ve třetí etapě 13. místo a průběžně je devátý. Do vedení se dostal dvojnásobný dakarský vítěz Carlos Sainz ze Španělska. Prokop v etapě, která měla start i cíl v Naúmu a závodníci v ní urazili 404 měřených kilometrů, zaostal za Sainzem o 22:33 minuty. V průběžném pořadí ztrácí 48:05 minuty. "Dnes to bylo bez defektu, ale bohužel jsme zjistili, že nestíháme rychlostí. Všechna auta nás předjíždí jako nůž máslem," řekl Prokop na facebooku. "Musíme počkat na pomalejší úseky, protože náš motor má dobrý kroutící moment. Ve velkých rychlostech ale nefunguje," uvedl Prokop.

Mezi motocyklisty kralovali jezdci továrního týmu Honda, kteří obsadili první tři místa a vítězný Američan Ricky Brabec se stal i novým lídrem soutěže. Milan Engel, který v závěru výrazně ztratil, obsadil 19. místo a v průběžném pořadí se posunul na 22. pozici. Polepšil si i jeho týmový kolega Martin Michek, jenž je 26. Naopak Jan Brabec klesl na 33. místo.

V kategorii kamionů byl z Čechů nejrychlejší pátý Aleš Loprais, Martin Macík byl sedmý a průběžně je čtvrtý. "Naše celková ztráta je bohužel už skoro 40 minut, ale Dakar začíná. Pokusíme se s tím ještě něco udělat," uvedl Macík, který měl na trati opět jeden defekt. Stejně jako Prokop má i pilot týmu Big Shock Racing problém s nedostatečným výkonem motoru.