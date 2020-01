Prokop na Rallye Dakar udržel deváté místo

Martin Prokop zajel ve 4. etapě Rallye Dakar čtrnáctý čas a dál drží průběžné deváté místo v kategorii automobilů. Na trase 453 km dlouhé rychlostní zkoušky mezi saúdskoarabskými městy Naúm a Úla zaostal o téměř 29 minut za rekordmanem v počtu celkových triumfů Stéphanem Peterhanselem z Francie, který vybojoval premiérové letošní etapové prvenství. Prokopova celková ztráta už přesáhla hodinu, ale se čtvrtou etapou byl spokojený. "Nebylo to špatný. Neudělali jsme žádnou větší chybu, jenom jsme jednou měnili kolo," řekl Prokop na facebooku. Těší se na spíše písečné profily trati, které by měly následovat v dalších dnech. "Jsme rádi, že jsme to přeskákali, ty čtyři dny. Dneska posledních 50 kilometrů byl jenom trial na jedničku dvojku. Kamiony přes to frčí a my se tam trápíme. Těch šutrů už máme plný zuby. Doufáme, že dál už to bude jenom o písku a o dunách," dodal. Novou českou jedničkou mezi motocyklisty je na 22. místě debutant Martin Michek. V kategorii kamionů drží čtvrtou příčku Martin Macík, ale hned za něj se již posunul Aleš Loprais, který zajel jako nejlepší Čech sedmý čas.