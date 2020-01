Prokop i Michek se na Dakaru přiblížili elitní desítce

Automobilový jezdec Martin Prokop i motocyklista Martin Michek si v 7. etapě Rallye Dakar polepšili o jedno místo. Michek zajel po dnu volna jedenáctý čas a průběžně je čtrnáctý. Prokop zvládl 741 km dlouhou etapu z Rijádu do Vadí ad-Dauásiru jako třináctý a celkově je o jednu pozici horší. Průběh 7. etapy poznamenala tragická nehoda portugalského motocyklisty Paula Goncalvese, který po těžkém pádu utrpěl vážná zranění a zemřel. V důsledku toho vedení závodu po konzultaci s jezdci zrušilo pro kategorie motocyklů a čtyřkolek dnešní osmou etapu.

Posádky absolvovaly nejdelší porci měřených kilometrů (546) na letošním Dakaru a profil trasy umožnil z velké části jet na plný plyn. Prokop řekl, že nikdy rychlejší test nejel, a takové závodění mu nevyhovovalo. "Byla to hrůza a nevím, jestli tohle není trošku zbytečné. Jestli není lepší nechat nás jezdit v technických úsecích a ne přejezdy na plný plyn. Tak to ale je, jsme rádi, že jsme to přeskákali, ale nic pěkného to nebylo," uvedl Prokop na facebooku a ocenil práci týmových mechaniků a inženýrů, kterým se ve dnu volna podařilo vylepšit vůz.

V kategorii kamionů byl pátý Aleš Loprais a celkově je i nadále čtvrtý. Martin Macík zajel 13. čas a je pátý. Na krajana ztrácí téměř 24 minut. V čele je i nadále Rus Andrej Karginov.