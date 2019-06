Projekt Vážný zájem pomáhá při pořádání domácích koncertů

Internetová stránka iniciativy Vážný zájem propojí zájemce z řad milovníků klasické hudby o pořádání nebo sdílení domácích koncertů. Lidé si na internetu mohou na stránkách projektu vybrat, zda chtějí koncert klasické hudby hostit u sebe doma či si ho jen poslechnout nebo na něm vystoupit. Lze tak kontaktovat hudebníky podle konkrétních preferencí, připravit online událost, pozvat hosty a také oslovit zájemce ze sousedství. ČTK o tom za tvůrce informovala Markéta Kolanová. Koncert v domácnosti počítá přibližně s 25 až 40 posluchači, oblečení je vhodné zvolit jako méně formální nebo neformální. Úlohou pořadatele je rozeslat pozvánky a připravit místnost pro koncert. Hosté přinášejí drobné občerstvení a příspěvek pro hudebníky.

Domácí koncerty byly v minulých stoletích samozřejmostí, nyní se znovu objevují v různých koutech vyspělého světa. Iniciativa Vážný zájem je do České republiky ve větším měřítku přivedla před třemi lety, kdy se jich během jediného měsíce odehrálo několik desítek. Ideu domácích koncertů přinesl z Berlína violoncellista Tomáš Jamník, další ze spoluzakladatelů projektu. "Sám jsem žijícím důkazem toho, že domácí koncerty mohou zásadně změnit život. Na začátku mých studií jsem se díky jednomu takovému koncertu dostal až do samotné Berlínské filharmonie. Zní to jako pohádka, ale komorní setkávání lidí, debaty a sdílení zkušeností prostě vždy plodí něco nečekaného," uvedl.