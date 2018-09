Projekt ministerstva vnitra zajistil přesun 1100 krajanů do ČR

Přibližně 1100 krajanů převážně z Ukrajiny se přesunulo ze zahraničí do České republiky od roku 2015, v němž projekt přesídlení zahájilo ministerstvo vnitra. Jde o 500 rodin s českými kořeny, které předtím žily v zemích mimo EU. V poslední době o návrat do vlasti usilují i krajané z Venezuely. Někteří už do Česka dorazili. Část přesídlených krajanů z různých zemí se dnes sešlo v Červené nad Vltavou na Písecku. Právě v ubytovacím zařízení ministerstva vnitra v této obci byli repatriovaní občané ČR po svém příjezdu do republiky ubytováni. "Krajanům se zde daří začít nový život a začlenili se do společnosti. A právě to je na tomto programu nejdůležitější," řekla v Červené nad Vltavou Pavla Novotná z ministerstva vnitra.