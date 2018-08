Profesia: Zájem o volná místa ve školství výrazně klesl

Ve školství se stále hůře daří obsadit volná pracovní místa. Zájem o místo asistenta klesl ve srovnání s loňskem o dvě třetiny. O třetinu méně lidí hledá místo učitele a asi o čtvrtinu méně se jich hlásí na místo speciálního pedagoga. Vyplývá to z údajů pracovního portálu Profesia.cz. Podle něj mají učitelé i přes loňské navýšení nadále o třetinu až čtvrtinu nižší platy, než je průměr vysokoškoláků v Česku. Pokles zájmu o práci ve školství se týká hlavně Prahy.

Důvodem nedostatku uchazečů o práci ve školství jsou podle odborníků především nízké platy, malá společenská prestiž povolání a nedostatek peněz na větší odměny kvalitních pedagogů. Do škol nastupuje zhruba polovina absolventů pedagogických fakult a čtvrtina z nich ze školství odchází do pěti let. Uplatnění hledají především v administrativě a v obchodu. Průměrný plat učitele byl loni 31.632 korun, přičemž průměrná mzda v zemi činila 29.504 korun hrubého měsíčně. Pedagogové dostali loni v listopadu přidáno 15 procent, mzdy ale rostly i v jiných oborech.