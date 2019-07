Prodej nových aut v ČR v prvním letošním pololetí klesl o téměř 11 procent

Počet nových prodaných osobních automobilů na českém trhu klesl v prvním pololetí o téměř 11 procent. Vyplývá to z informací Svazu dovozců automobilů. Nejhorší měsíc byl červen, kdy se prodalo o víc než 15 procent aut míň. Podle partnera poradenské firmy EY Petra Knapa je vývoj trhu v červnu překvapivý. Na vině je podle něj především horké počasí. Část firem zároveň s novinkami čeká na možnou podporu ekologických pohonů. Do roku 2030 by se totiž škodlivé emise v případě osobních vozidel měly snížit o 37 a půl procenta.