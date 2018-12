Proces blahořečení Josefa Berana už pokračuje v Římě

Teprve nedávné odtajnění některých materiálů československých komunistických orgánů z druhé poloviny 20. století posunulo dál proces, na jehož konci by měl být blahořečen kardinál Josef Beran. Výrazná postava tuzemské katolické církve i politický vězeň byl pochován v exilu. Letos byly jeho ostatky repatriovány. Proces jeho blahořečení začal v roce 1998, intenzivnější práce na jeho dokončení začala až v roce 2015, řekl ČTK církevní historik Jaroslav Šebek. Na výroční den Beranovy smrti letos 17. května byla ukončena jeho diecézní část a proces blahořečení pokračuje v Římě.

Dnes uplynulo 130 let od narození kardinála Berana, pražského arcibiskupa a primase českého. Příští rok v květnu uplyne 50 let od jeho úmrtí. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Po jmenování kardinálem prožil poslední roky života v exilu ve Vatikánu. Jako jediný Čech byl pohřben v kryptě svatopetrské baziliky ve Vatikánu s více než sto hroby. Paradoxně se tak stalo v důsledku komunistického režimu v Československu, který zakázal převoz jeho ostatků do vlasti. "Při zkoumání pozůstalosti Berana jsme narazili i na závěť, kde bylo řečeno, že si přeje být pohřben v Praze, v hrobce pražských arcibiskupů. Za 50 let od Beranovy smrti se zapomnělo, že hrob ve svatopetrské bazilice v Římě byla jen provizorní záležitost," připomíná historik.