Pro zemědělce a lesníky se na jihu Čech otevřely další hranice

Pro zemědělce a lesníky se otevřelo dalších sedm silničních hraničních přechodů mezi Jihočeským krajem a Rakouskem. Do cizí země mohou z obou stran vycestovat farmáři nebo majitelé lesů, kteří vlastní za hranicemi pozemky a pracují na nich. Smí nanejvýš do vzdálenosti deseti kilometrů za hranici a nepotřebují negativní vyšetření na koronavirus. Hraniční přechody byly kvůli koronaviru uzavřené. ČTK to řekl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.