Pro těžce nemocné s koronavirem bude hned k dispozici 400 lůžek

Pro těžce nemocné koronavirovou infekcí bude podle předsedy Ústředního krizového štábu a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly připraveno 400 lůžek s okamžitou možností na rozšíření kapacity na 800 lůžek. Limitem bude podle Prymuly umístit 1500 těžce nemocných. O přípravě na vyšší počet pacientů nemocných jednal krizový štáb na ministerstvu zdravotnictví. Tam by v případě nutnosti také vznikl velín, který by sledoval a organizoval rozmístění lůžek a kapacity celého systému. Zdravotníci se chystají na přeškolování sester na obsluhu přístrojů. Podle dřívějších vyjádření Prymuly může být v Česku v dubnu až 15.000 nemocných. Kontrola všech zdravotnických zařízení podle něj ukázala, že je v Česku přístrojů víc, než se předpokládalo. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navrhl vyčlenit určitou kapacitu hotelů tak, aby bylo možné zdravotníkům poskytnout ubytování u zdravotnických zařízení.

Prymula apeloval na občany, aby používali textilní roušky. Stát se bude snažit je pro obyvatele získat. Opakované zásobování jednorázovými rouškami při dnešním nedostatku zdravotnických pomůcek je velmi komplikované.

Roman Prymula také navrhne vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech. Podle něj to způsobuje komplikace kvůli shromažďování osob, rozvoz letáků je navíc potenciálním zdrojem šíření koronaviru. Problém se slevovými akcemi se podle Prymuly objevil v souvislosti s vymezením otevírací doby v obchodech, kdy mezi 07:00 a 09:00 mohou nakupovat pouze osoby starší 65 let nebo hendikepovaní. Objevují se podle něj stížnosti, že senioři všechno zlevněné zboží vykoupí.

Uzavření Prahy a jiných velkých měst by bylo nesmyslné, řekl Roman Prymula. V krajních případech se to může týkat malých vesnic, zmínil. O zákazu vycházení by se podle něj uvažovalo až tehdy, pokud by všechna opatření selhala.