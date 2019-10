Pro Margitu bude vystoupení na rozloučení s Gottem velkou poctou

Pro operního pěvce Štefana Margitu bude vystoupení na zádušní mši za Karla Gotta, kterou bude 12. října v katedrále sv. Víta sloužit arcibiskup Dominik Duka, velkou poctou. Slavný tenorista společně s Evou Urbanovou zazpívá skladbu Panis angelicus (Andělský chléb) od Césara Francka. "Je to veliká zodpovědnost a veliká pocta. Měl jsem Karla Gotta moc rád a velice si ho vážím. Takže samozřejmě udělám vše pro to, abych zazpíval co nejkrásněji," řekl ČTK světově uznávaný pěvec. Panis angelicus je předposlední slokou kostelní písně Sacris solemniis, kterou napsal svatý Tomáš Akvinský. Z její části vytvořil v roce 1872 francouzský skladatel César Franck skladbu pro tenor, harfu, violoncello a varhany. Gott tuto skladbu v roce 1993 nazpíval s Ladislavem Křížkem, k nahrávání společného duetu zpěváky inspirovala verze Luciana Pavarottiho a Stinga.

Rozloučení se zpěvákem, který zemřel po těžké nemoci v úterý 1. října, se uskuteční nejprve 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.