Pro Jourovou bylo portfolio v EK překvapením, nyní je za něj ráda

Pro Věru Jourovou bylo překvapením, když se v září 2014 dozvěděla, jaké oblasti bude mít na starosti jako nová evropská komisařka. Nyní je ale ráda, že v týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá právě za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda. Někdejší ministryně pro místní rozvoj očekávala, že v komisi dostane na starosti oblast regionální politiky. Z Česka pak zaznívala kritika, že její portfolio je slabé. "Není to pravda, je to zásadní téma. Ale také dost záleželo na tom, co jsem si v jeho rámci dokázala 'vyboxovat', například digitální agendu, ochranu svobodných voleb nebo etický a právní rozměr v debatách o umělé inteligenci," připomněla komisařka v rozhovoru se zpravodajem ČTK.

Když má zmínit, co se jí povedlo, připomene Jourová boj s praním špinavých peněz a financování terorismu i podporu práv spotřebitelů, včetně vůbec první právní úpravy popisující takzvanou dvojí kvalitu potravin jako nekalou obchodní praktiku. Třetí oblastí je podle ní ochrana soukromí občanů a také jejich osobních údajů, především na internetu. Jourovou naopak mrzí, že se "příliš nehýbe rozdíl v odměňování mezi muži a ženami, ač jsme dělali, co jsme mohli". Muži za stejnou práci v EU stále dostávají o 16 procent více peněz než ženy, a rozdíl v ČR je dokonce skoro 22 procent.