Pro Hamáčka je rezignace Staňka jasná, ČSSD navrhne jeho nástupce

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček trvá na tom, že sociální demokracie navrhne po rezignaci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nového kandidáta na toto místo. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, označil ji za neobvyklou. Hamáček chce situaci na ministerstvu kultury včetně personálního řešení předložit Zemanovi ve čtvrtek. "Z mého pohledu je věc jasná, ministr Staněk rezignoval a je na ČSSD navrhnout jeho nástupce," napsal Hamáček ČTK. Na dotaz ČTK, co by se stalo, pokud by prezident Staňkovu demisi nepřijal, Hamáček řekl, že pokud ministr projeví vůli dál úřad nevést, tak ho není možné k tomu nutit. Kritika se na Staňka snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Bývalý ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt požaduje po ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) omluvu za údajně nepravdivé a zavádějící informace, které zveřejnilo ministerstvo kultury ve spojení s Fajtovým odvoláním. Vyplývá to z dopisu Fajtova advokáta ministerstvu kultury. Pokud tak ministerstvo neučiní, obrátí se na soud.