Pro Čechy žijící v Británii by se s 31. říjnem nic měnit nemělo

Češi aktuálně žijící v Británii zde budou moci i po letošním 31. říjnu bydlet a pracovat, a to i v případě brexitu bez dohody. Za takového vývoje by pro ně stejně jako pro přistěhovalce z dalších zemí Evropské unie bylo klíčové datum 31. prosince 2020, po kterém chce současná britská vláda začít uplatňovat nový imigrační režim. Nejméně do konce příštího roku také lidé z EU budou moci Británii navštěvovat pouze s občanským průkazem. Ochrana práv unijních občanů v Británii a Britů žijících ve zbytku unie byla jedním ze tří hlavních témat při vyjednávání o brexitové dohodě, vedle finančního vyrovnání obou stran a problému kolem irské hranice. V Británii podle zpravodajské společnosti BBC žije přibližně 3,3 milionu přistěhovalců z evropského bloku. Přesný počet českých usedlíků není znám. Britský statistický úřad jej v roce 2017 odhadl na 49.000, podle posledního odhadu českého velvyslanectví v Londýně přesahuje 100.000.

Londýnská ambasáda ČR uvádí, že Češi pobývající ke dni brexitu v Británii legálně, budou mít nadále přístup k sociální podpoře a službám, "a to za přibližně stejných podmínek jako nyní". "To znamená, že jim bude zachován nárok na zdravotní péči, vzdělání, sociální podporu a sociální bydlení, včetně podporovaného bydlení a pomoci v případě bezdomovectví, na stejném základě jako dnes," dodává velvyslanectví. Na požádání o povolení k pobytu budou mít usedlíci z EU čas do 31. prosince 2020. Do té doby jim bude k prokázání oprávnění k pobytu stačit pas či národní průkaz totožnosti. Lidem, kteří mezi tímto datem a dnem odchodu z EU přicestují do Británie s cílem usadit se zde natrvalo, bude vydáváno povolení na tři roky. Na krátkodobé návštěvy Spojeného království bude do konce příštího roku občanům unijních zemí stále stačit občanský průkaz. Jaký režim nastane poté, není v tuto chvíli jasné. Do konce září přijal nový systém britského ministerstva vnitra skoro 1,9 milionu žádostí o povolení k pobytu, z toho 22.200 od českých žadatelů.