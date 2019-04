Příští týden přinese oteplení, Velikonoce by měly být slunečné

Po chladném víkendu se v Česku příští týden postupně oteplí. Maximální denní teploty by se v příštím týdnu měly pohybovat nejčastěji mezi 16 a 18 stupni. Mrznout už by nemělo ani v noci. Od čtvrtka by se teploty mohly odpoledne v maximech dostávat i nad hranici 20 stupňů Celsia a na Velikonoce by tak mělo být převážně jasno či polojasno, pouze s ojedinělými přeháňkami. Nadcházející čtyři týdny přesto budou jako celek teplotně jen průměrné až mírně podprůměrné. Z hodnot obvyklých pro tuto část roku nebudou vybočovat ani srážkově. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).