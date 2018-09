Příští týden bude opět až 30 stupňů, pak se bude ochlazovat

Příští týden bude opět horko, teploty budou šplhat až k tropickým 30 stupňům Celsia, poté se bude postupně ochlazovat. Celkově však bude počasí do 7. října teplotně nadprůměrné. Srážkově bude průměrné, přičemž nejvíce pršet by mělo ve druhé polovině září. Naopak nejsušší bude zřejmě začátek října. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na počátku nadcházejícího týdne meteorologové očekávají maximální denní teploty kolem 24 stupňů, ve středu se dostanou až k 30 stupňům a v dalších dnech pak spadnou na zhruba 22 stupňů.