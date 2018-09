Příští rok zahájí provoz dalších 16 center duševního zdraví

Příští rok zahájí provoz šestnáct center duševního zdraví, která umožní odchod pacientů z léčeben. Letos se jich otevřelo pět, do roku 2021 jich bude asi třicet. Ideální pro pokrytí celé ČR by byla asi stovka. U příležitosti slavnostního zahájení provozu centra na pražském Proseku to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Centra pro komunitní péči o pacienty se závažnou duševní poruchou jsou součástí reformy psychiatrické péče. Evropská unie na ni přispěla třemi miliardami korun, část jde i na opravy nemocnic.

Do psychiatrické péče plynou ročně asi tři až čtyři procenta zdravotnického rozpočtu, tedy kolem deseti miliard korun. Svaz zdravotních pojišťoven v době zahájení vyjednávání o úhradách zdravotní péče pro rok 2019 uvedl, že počítá s růstem nákladů asi o 300 milionů korun. S nějakým duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče.