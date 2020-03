Připravuje se dodávka respirátorů i testů z Číny

„Potřebujeme poslat letadla do Číny, abychom zabezpečili materiál, který jsme tam nakoupili. Mluvíme s mnoha zahraničními státy o možných dodávkách. Včera večer dorazila na Bulovku další dodávka respirátorů. V pondělí budeme mít 52 tisíc respirátorů, z Číny, ve středu očekáváme celkem 100 000 testerů. Do konce března by mělo být k dispozici 1,8 milionu respirátorů. Vlády zemí, kde se to vyrábí zakázaly vývoz, proto ty ochranné pomůcky nechodí, i když to bylo už domluvené,“ řekl premiér Anderj Babiš k dodávce ochranných pomůcek.