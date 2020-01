Příprava hlubinného úložiště má do roku 2022 stát 1,7 miliardy Kč

Příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v Česku bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. Částka zahrnuje průzkumné práce, výzkum i příspěvky obcím v lokalitách. Vyplývá to z plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na další tři roky, který v pondělí bude schvalovat vláda. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizuje Platforma proti hlubinnému úložišti, jež sdružuje 32 obcí a měst a 15 spolků, které postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují. Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru umístěny tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, se má v ČR postavit do roku 2065.

V letošním roce bude dokončeno hodnocení devíti potenciálních lokalit pro umístění hlubinného úložiště a vládě ČR bude podán návrh pro zúžení jejich počtu. Nově se má rozhodovat mezi čtyřmi místy. Mezi zvažované lokality pro hlubinné úložiště patří Kraví hora na Žďársku, Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a další dvě místa nedaleko jaderných elektráren - Na Skalním u Dukovan a Janoch u Temelína. Plánované příspěvky obcím v uvažovaných lokalitách se pohybují od 11,3 milionu Kč do 17,7 milionu Kč ročně na lokalitu, v závislosti na velikosti průzkumného území a počtu obcí.