Primátorka Karlových Varů: Musíme hlavně udržet pracovníky v lázeňství

Pro zachování lázeňství v Karlových Varech bude nejdůležitější udržet odborný personál, než se začnou vracet zahraniční klienti, řekla ČTK karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Karlovarské lázeňské domy se podle ní nemohou spoléhat na české pacienty. Město uvažuje i o fondu, který by pomohl udržet aspoň minimální počet lázeňských lůžek v provozu. Primátorka varovala, že karlovarské lázeňství stojí na zahraničních klientech, kteří si pobyt platí. Bez nich podle ní nepřežije ani do konce roku. Lázeňské hotely v Karlových Varech už začaly propouštět a zavírat. Podle Pfeffer Ferklové to bez pomoci zvenčí může lázeňství ve městě pohřbít. Lázně ani nevědí, kdy by mohly začít fungovat a kdy a za jakých podmínek by se mohly otevřít hranice pro zahraniční klienty.

Na rozdíl například od Františkových nebo Mariánských Lázní, kde je větší podíl klientely od českých zdravotních pojišťoven, v Karlových Varech lázně stály téměř zcela na samoplátcích, a to hlavně ze zahraničí, z Německa, z Ruska či Blízkého východu. Ti nyní zcela zmizeli. Podle Pfeffer Ferklové čeští klienti ani nejsou zvyklí do Karlových Varů jezdit. Ta část, která přijížděla na takzvané křížkové pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami, tvořila výraznou menšinu. Město, které se v důsledku koronavirové krize dostává do vysokého propadu příjmů, ale nebude mít peníze, aby udrželo lázeňské hotely dlouhodobě.