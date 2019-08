Primátor Hřib nezmění rozhodnutí odměnit Miloslava Černého

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nezmění své rozhodnutí odměnit Miloslava Černého za odstranění graffiti z Karlova mostu ani poté, co se muž přiznal, že si odpykal trest za dvojnásobnou vraždu manželky a jejího přítele. Hřib to sdělil na dotaz ČTK v sms zprávě. Černý odstranil z mostu nápis, který vytvořili dva němečtí turisté, minulou neděli vysokotlakým proudem páry. Podle odborníků zdivo při odstraňování nápisu nepoškodil. "Na tom, co jsem řekl, se nic nemění. Pan Černý si svůj trest odpykal a v současné době přináší společnosti užitek. Stále platí i to, že musíme zlepšit procesy města tak, aby byly rychlejší a občané nebyli motivováni k takovýmto partyzánským akcím, které mají svá rizika," uvedl Hřib.

Primátor již ve čtvrtek řekl, že město by mělo Černému za odstranění obrazce zaplatit. Náprava a návrat odsouzených do společnosti je podle Hřiba důležitým aspektem funkčního a bezpečného státu. "Pan Černý by mohl spojit svůj příběh třeba s projektem yellowribbon.cz, který podporuje i herec Petr Čtvrtníček a který se věnuje tématu zaměstnávání bývalých vězňů," uvedl primátor.