Příležitost přeje připraveným, řekl velvyslanec Bondy k investování v Řecku

Důvěra v řecký trh je stále velmi nízká a investice zatím nepřicházejí. Příležitost nicméně přeje připraveným a příležitosti pro české investice v Řecku jsou, zejména pak v lázeňském oboru, ale také například v pivovarnictví. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Řecku Jan Bondy. Řecko se v roce 2010 ocitlo na pokraji státního bankrotu a muselo požádat mezinárodní věřitele o úvěrovou pomoc. Dalšími oblastmi pro rozvoj jsou podle velvyslance také energetika a doprava. Bondy se zmínil, že Čína koupila část přístavu v Pireu. Pro pokračující čínský export do Evropy by bylo možné využívat česká překladiště v Dolním Dvořišti a České Třebové.