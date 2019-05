Přibývá českých dětí v zahraničních školách, nejvíc jsou z Prahy

Přibývá dětí, které plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo na zahraniční škole v Česku. Zatímco v aktuálním školním roce jich je 9274, před deseti lety byl jejich počet zhruba třiapůlkrát menší. Nejvíce dětí, které chodí na zahraniční základní školu, je z Prahy. Tvoří asi třetinu všech českých žáků v zahraničí. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Druhá nejpočetnější skupina je z Moravskoslezského kraje, odkud jich do ciziny odešlo 1006. Následují Ústecký a Středočeský kraj se zhruba 900 žáků.

Děti ve věku povinné školní docházky, které se například s rodiči odstěhují do ciziny, musí chodit do školy v zahraničí, případně se mohou vzdělávat individuálně. Jejich rodiče mají povinnost je ke vzdělávání přihlásit nejpozději do dvou týdnů po odstěhování z ČR. Nárůst počtu dětí v zahraničí zřejmě souvisí se stoupajícím počtem Čechů, kteří odchází za prací mimo republiku. Znalost českého jazyka si podle ministerstva školství řada dětí v zahraničí doplňuje v odpolední nebo sobotní výuce v českých školách, které zakládají hlavně krajané. I přes nárůst počtu Čechů, kteří žijí v cizině, patří podle globálního průzkumu společnosti Randstad z roku 2017 jejich ochota odstěhovat se za prací do zahraničí mezi nejnižší na světě.