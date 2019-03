Příběhy úspěšných Ukrajinců v ČR představí projekt Mezi Vámi

Ukrajinci v Česku nejsou pouze stavební dělníci, zámečníci nebo uklízečky. Naopak zde vykonávají prestižní povolání jako operní zpěvák, baletka Národního divadla, lékařka, módní návrhářka nebo třeba bankéř. Představit příběhy těchto úspěšných Ukrajinců je cílem nového projektu a doprovodné knihy Mezi Vámi: Ukrajinci jak je neznáte. Projekt představili ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ředitelka projektu Larysa Halyšyčová.

Cílem projektu je změnit stereotypní pohled české společnosti na imigranty z Ukrajiny a ukázat, jak významnou měrou přispívají k rozvoji vědy, kultury či sportu v Česku. Doprovodná kniha k projektu představí 30 rozhovorů s Ukrajinci, kteří v ČR dlouhodobě pracují v umění, vědě, sportu, byznysu a medicíně. Kniha obsahuje rozhovory například s módní návrhářkou Natali Ruden, sólistkou baletního souboru Národního divadla v Praze Ivankou Radou Illyenko nebo malířem Alexandrem Oniščenkem. "Vybírali jsme jen z těch, kteří patří do takzvané mladší migrační vlny, tedy přijeli sem v 90. letech minulého století nebo během posledních pár let. Snažili jsme se představit co nejvíce profesí," řekla Halyšyčová. Ukrajinci v současné době tvoří 22 procent z celkového počtu cizinců v České republice a jsou nejpočetnější skupinu imigrantů.