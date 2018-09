Při výměně řidičského průkazu bude možná povinná kontrola zraku

Motoristé si možná budou muset nechat zkontrolovat zrak při pravidelné výměně řidičského průkazu. Sněmovna pustila novelu poslance ČSSD Jana Birke navzdory výtkám k posouzení do hospodářského a zdravotnického výboru. Opoziční ODS neprosadila zamítnutí předlohy zrychleně už v úvodním kole. Zatímco podle Birkeho by novinka vedla k větší bezpečnosti na silnicích, odpůrci mluví o zvýšení byrokracie. Vlastimil Válek (TOP 09) zase vyjádřil obavy z toho, že lékaři by nápor motoristů žádajících potvrzení nezvládli.

V Česku je asi šest milionů řidičů. Birke novelou reagoval na výsledky kampaně Slepí vrazi, kterou v minulosti pořádal Autoklub České republiky. Vyplynulo z nich, že by asi 4,5 milionu motoristů potřebovalo brýle nebo více dioptrií. "Půl milionu řidičů by nemělo usednout za volant," uvedl Birke. Pravidelné kontroly zraku v současnosti povinné nejsou. Běžný řidič musí absolvovat lékařskou prohlídku při vydání prvního řidičského průkazu a potom až v 65 letech, následně v 68 letech a až potom každé dva roky.