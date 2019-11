Při výbuchu ve firmě na Českolipsku se zranilo několik lidí

Při výbuchu v Hamru na Jezeře na Českolipsku bylo v úterý zraněno osm lidí. K explozi došlo v areálu, kde se likviduje nebezpečný odpad. Událost se podle hasičů stala při míchání nebezpečných látek. Zatím ale není jasné, jaké látky to byly. Dva lidé jsou po výbuchu v kritickém stavu. Látky kontaminovaly i deset zasahujících zdravotníků, kteří zamířili do nemocnice na vyšetření. Hasiči a obec Hamr na Jezeře doporučili, aby místní lidé nevětrali. Podle starosty Hamru Milana Dvořáka unikla zřejmě do ovzduší kyselina sírová.