Při práci v horku nebo v kanceláři nebude povinné nosit roušku

Při rizikové práci v horku nebo v kanceláři dva metry od dalších lidí nebude od úterý povinné nošení roušky. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo také na webu zveřejnilo nové mimořádné opatření o nošení roušek platné do 25. května. Bylo nutné ho vydat znovu po skončení nouzového stavu.

Další výjimku mají děti do dvou let, děti ve školkách nebo žáci a studenti při školní výuce, pokud zachovávají 1,5 metru rozestupy. Nosit ji nemusí také lidé v autech, řidič MHD nebo autisté a mentálně postižení. Nepovinná je také při natáčení filmu, portrétním fotografování pro herce při divadelním představení nebo moderátory. Od 25. května pak lidé nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších lidí, kteří s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Termín, kdy by se mohly přestat nosit roušky v budovách, zejména obchodech, nebo vozidlech MHD, zatím vláda nestanovila.