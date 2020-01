Při požáru v domově pro postižené ve Vejprtech zemřelo osm lidí

Při požáru v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo v neděli ráno osm klientů. Záchranáři na místě ošetřili 30 lidí, do nemocnic Krajské zdravotní odvezli 17 pacientů, z toho čtyři lidé jsou ve vážném stavu, dva z nich bojují v nemocnici o život. Novinářům to řekla starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). Hasiči už požár uhasili. Příčinu tragédie vyšetřují na místě policisté. V domově bylo podle starostky v době tragédie 35 klientů a tři pracovníci. Z těch nebyl nikdo zraněn. Podle mluvčího záchranné služby skončil v nemocnici i jeden policista, který se nadýchal kouře. Při tragédii nešlo o seniory, jak původně uvedla záchranná služba, ale o muže s mentálním a kombinovaným postižením, doplnil ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček. Správa teď podle něj ve spolupráci s Ústeckým krajem řeší přesun lidí z vyhořelého domova do jiných zařízení. Na místo tragédie dorazil premiér Andrej Babiš. Ten stejně jako ministr vnitra Hamáček, předsedové opozičních stran a další politici vyjádřili pozůstalým lítost nad tragédií. Požár v domově byl na operační středisko nahlášen ve 4:49. Hořet začalo v jedné z místností domova a požár se postupně rozšířil do dalších tří místností. V dýchacích maskách pak vyvedli hasiči z budovy 29 osob. Záchranná služba vyhlásila mimořádnou událost. Kvůli nepřízni počasí nemohl vzlétnout vrtulník. Na místě zasahovalo sedm zdravotnických posádek včetně dvou německých.