Při pádu vrtulníku u Slavoňova na Náchodsku zemřeli dva lidé. Vrtulník havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. Po dopadu začal hořet. ČTK to řekli zástupci hasičů, obce i policie. Provozovatelem vrtulníku byla firma DSA, která také zajišťuje leteckou záchrannou službu pro Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj. Zřícený vrtulník nebyl záchranářský. Společnost DSA v prohlášení uvedla, že vrtulník typu Enstrom 480 prováděl výcvikový let na trati Hradec Králové - Nové Město nad Metují a lety v prostoru. "Při příjezdu hasičů stroj hořel plameny. Místní lidé se jej snažili uhasit hasicími přístroji, což nestačilo. Hasiči oheň zlikvidovali vysokotlakým proudem vody," řekla mluvčí. Podle starosty Slavoňova Michala Suchánka stroj kroužil ve větší výšce. "Pak to vzal kolmo dolů," řekl ČTK Suchánek.