Při nehodě malého letadla u Milotic zemřeli dva muži

Při nehodě malého letadla u Milotic na Hodonínsku zemřeli dva muži. ČTK to potvrdil mluvčí jihomoravských policistů i mluvčí záchranářů, kteří na místo přijeli. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška letadlo shořelo. "Oba lidé v letadle bohužel zemřeli ještě před jejich příjezdem, už jim nebylo možné pomoci," uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Oba pasažéři, kteří při nehodě zemřeli, byli muži, jednomu bylo 46 let, druhému 31 let. Zatím není jasné, zda stroj začal hořet už za letu nebo až po dopadu na zem.