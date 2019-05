Při nehodě autobusu v Praze zemřel pracovník Vězeňské služby

Při srážce vězeňského autobusu a nákladního auta, které vezlo tanky, dnes na Pražském okruhu zemřel příslušník Vězeňské služby ČR (VS) a 14 dalších lidí bylo zraněno. Jedna žena byla zraněna těžce, jeden muž středně těžce a ostatní lehce. Vozy začaly hořet. Záchranáři vyhlásili traumaplán, který využívají při krizových událostech s více zraněnými. Na místo povolali vrtulník a speciální vůz Atego.V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků VS, sdělila ČTK mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. S autobusem se srazil tahač, který vezl dva americké historické tanky do Plzně na Slavnosti svobody. Při srážce zahynul jeden příslušník VS a zraněni byli podle Kučerové další dva dozorci a několik vězňů. Všechny nezraněné vězně přepravil náhradní autobus do věznice.