Prezident Zeman zahajuje státní návštěvu Srbska

Miloš Zeman zahajuje státní návštěvu Srbska. Do Bělehradu ho doprovodí čtyři čeští ministři, zároveň na Balkán míří asi padesátičlenná podnikatelská delegace. Český prezident v Bělehradě zůstane do čtvrtka. Se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem se Zeman setká hned po příletu, kdy spolu položí věnce u památníku věnovanému obráncům Bělehradu z první světové války. Večer se pak setká s českými krajany, kteří v Srbsku žijí především v Bělehradě a na území srbské části Banátu. Ve středu Vučić přivítá Zemana oficiálně v Srbském paláci. Po asi půlhodinovém soukromém rozhovoru se k prezidentům přidají národní delegace. Jedním z hlavních témat společných jednání by měla být ekonomika.